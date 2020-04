Economia: Banca d’Italia, rafforzato sostegno a famiglie e garanzie pubbliche per prestiti a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è intervenuto a sostegno delle condizioni finanziarie di famiglie e imprese dapprima con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, a cui la Banca d’Italia ha fornito un contributo, e poi con il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020. Questo quanto riferito da Paolo Angelini, capo del dipartimento per la vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, e da Giorgio Gobbi, capo del servizio per la stabilità finanziaria, durante un’audizione sulle iniziative prese dalla task force per la liquidità del sistema bancario durante l’emergenza sanitaria richiesta dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario nazionale. “La principale misura a sostegno delle famiglie indebitate è il rafforzamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il Fondo Gasparrini), previsto dal decreto legge dello scorso 17 marzo: si prevede la sospensione per 18 mesi delle rate e un contributo per il pagamento degli interessi”, è stato riferito durante l’audizione. L’accesso al Fondo è stato inoltre “ampliato a favore dei lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per effetto delle misure di emergenza adottate dal governo”. Stando alle informazioni diffuse, la norma dovrebbe contribuire a ridurre le tensioni finanziarie di “fasce di mutuatari particolarmente esposte agli effetti negativi della crisi”. (segue) (Rin)