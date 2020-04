Economia: Banca d’Italia, rafforzato sostegno a famiglie e garanzie pubbliche per prestiti a imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, soprattutto in termini di liquidità, gli interventi si sono concentrati su due strumenti: una “moratoria straordinaria sui crediti in essere delle piccole e medie imprese e un ampio programma di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti, che interessa tutte le classi dimensionali di imprese”. Nello specifico, la moratoria prevede la possibilità di ottenere dagli intermediari un “congelamento” dei prestiti revocabili o in scadenza fino alla fine del prossimo settembre e una sospensione, nello stesso periodo, dei pagamenti delle rate dei mutui (sia quota capitale sia quota interessi) e dei canoni di leasing. In particolare, la misura si rivolge alle aziende che non abbiano esposizioni deteriorate alla data di entrata in vigore del decreto e che presentino temporanee carenze di liquidità dovute al diffondersi dell’epidemia. Con il decreto legge dell’8 aprile, inoltre, le imprese italiane avranno accesso fino a dicembre di quest’anno a finanziamenti con garanzia a prima richiesta fornita dallo Stato agli intermediari. La quota del finanziamento coperto dalla garanzia pubblica “è innalzata al 90 per cento e per talune categorie di finanziamenti raggiunge il 100 per cento. Per le grandi imprese la garanzia è fornita tramite la Sace, i cui compiti sono ridefiniti, e per la quasi totalità delle imprese la copertura è anche in questo caso pari al 90 per cento”. (Rin)