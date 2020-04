Energia: Albania, dalla Bers altra rata da 50 milioni di euro per l'azienda che produce elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha erogato, a favore dell'azienda albanese di produzione di energia elettrica (Kesh), altri 50 milioni di euro, parte del suo prestito per l'azienda. Lo ha reso noto la stessa Bers in un comunicato. Con questo finanziamento "salgono a 168 milioni di euro i fondi erogati finora a favore di questo fornitore di infrastrutture vitali per il settore energetico albanese", ha spiegato la Bers. L'obiettivo del programma finanziato dalla Banca, è quello di ristrutturare il bilancio societario, e rafforzare la stabilità finanziaria del settore energetico, "soprattutto in questi momenti di fronte alle crisi di Covid-19", ha ribadito la Bers, precisando che "l'erogazione dei fondi è stata resa possibili anche grazie ai progressi compiuti dalla Kesh e dal settore energetico albanese su una serie di condizionalità di riforma concordate con le autorità e delineati negli accordi di finanziamento. Un ulteriore importo fino a 50 milioni di euro, rimane disponibile da essere erogato in base al progresso delle riforme ". (Alt)