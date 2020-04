Difesa: Guerini, nostre aziende riconvertiranno produzione per contribuire ad affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende controllate dal ministero della Difesa hanno iniziato a riconvertire parte della loro produzione per contribuire nel contesto dell’emergenza del Covid-19 ad aiutare il paese. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervistato da “Uno Mattina”. Secondo Guerini quest’attività è necessaria, non solo nella fase attuale, ma anche in “quelle future perché dovremo immaginare un periodo di coabitazione con il virus sinché non ci sarà una diffusione del vaccino. Dovremmo avere dei momenti di mitigazione e in questa fase la produzione di sistemi di protezione individuale credo sia indispensabile”. Da maggio, ha aggiunto Guerini, “inizierà la produzione di mascherine Ffp2 e Ffp3 dal nostro stabilimento di Torre Annunziata: si produrranno circa 6 milioni di mascherine al mese e sarà un contributo allo sforzo più ampio che il paese dovrà fare in futuro. Abbiamo convertito parte delle attività dell’istituto farmaceutico di Firenze dove produciamo già dall’inizio dell’emergenza disinfettante che viene distribuito sia nei reparti militari, sia negli ospedali”, ha spiegato il ministro, confermando che sempre a Firenze è iniziata la produzione di idrossiclorochina, il farmaco antimalarico che in molte strutture viene utilizzato per trattare le persone contagiate dal Covid-19.(Res)