Serbia-Bulgaria: presidenti Vucic e Radev a colloquio telefonico, focus su coronavirus

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo della Bulgaria, Rumen Radev. Secondo una nota della presidenza serba, i due capi di Stato hanno espresso reciproca solidarietà nella lotta alla diffusione del Covid-19 e ribadito la convinzione che i rispettivi paesi riusciranno a superare con successo l'emergenza provocata dalla pandemia. Vucic e Radev hanno confermato l'impegno per un proseguimento ed un avanzamento della cooperazione bilaterale, in particolare economica, per eliminare le conseguenze portate dall'emergenza in questo settore. (segue) (Seb)