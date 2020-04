Hong Kong: ad Lam, salvaguardare la sicurezza nazionale è responsabilità costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvaguardare la sicurezza nazionale è una responsabilità costituzionale per la Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Lo ha dichiarato oggi il capo esecutivo d Hong Kong, Carrie Lam, nel contesto di un discorso per il lancio di un sito Web per promuovere la sicurezza nazionale, in occasione del quinto giorno dell'educazione alla sicurezza nazionale della Cina. Lam ha sollecitato maggiore attenzione contro potenziali pericoli e sforzi comuni per promuovere la consapevolezza pubblica della sicurezza nazionale. "Hong Kong, in quanto parte inseparabile della Repubblica Ppopolare Cinese, ha una responsabilità costituzionale alla salvaguardia della sicurezza nazionale, che riguarda anche gli interessi vitali dei residenti della città", ha detto Lam. Il governo deve migliorare la sua vigilanza contro potenziali pericoli anche in tempi di pace, ha aggiunto l'ad. "Gli incidenti sociali che si sono verificati a Hong Kong nell'ultimo anno ci hanno insegnato il valore della sicurezza nazionale. Proteggendo fermamente la sicurezza e la stabilità di Hong Kong, il governo adempie alla propria responsabilità non solo per la regione amministrativa speciale ma anche per il governo centrale", ha affermato Lam. (segue) (Cip)