Hong Kong: ad Lam, salvaguardare la sicurezza nazionale è responsabilità costituzionale (2)

- Il capo esecutivo ha aggiunto che il campo di applicazione della sicurezza nazionale comprende anche la sicurezza della sanità pubblica e finanziaria, nonché altre aree più ampie. "Di fronte all'attuale pandemia di Covid-19, il governo non ridurrà i suoi sforzi e continuerà a lavorare insieme al pubblico per combattere gli scoppi"i focolai", ha aggiunto l'ad. Hong Kong, un centro finanziario internazionale con apertura a 360 gradi e libero accesso al capitale, è suscettibile agli impatti esterni, ha proseguito Lam. "Poiché il mercato finanziario di Hong Kong è sempre più interconnesso con il mercato continentale, oltre allo status di Hong Kong come il maggiore centro di scambi offshore in yuan, garantire la sicurezza finanziaria di Hong Kong è di maggiore importanza non solo per Hong Kong ma anche per la sicurezza finanziaria complessiva del paese", ha rimarcato il capo esecutivo. Sottolineando l'importanza dell'istruzione nel promuovere la consapevolezza pubblica della sicurezza nazionale, Lam ha chiesto sforzi congiunti da parte del governo, delle scuole e di varie organizzazioni per incoraggiare i residenti di Hong Kong a comprendere meglio l'importanza della sicurezza nazionale. (Cip)