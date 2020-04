Malesia: scandalo 1Mdb, Usa restituiscono altri 300 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio la Commissione anti-corruzione della Malesia (Macc) ha accusato in absentia il finanziere Jho Low e altre due persone di cospirazione criminale, in relazioni allo scandalo dei miliardi sottratti al fondo d’investimento sovrano 1Mdb che vede al centro l’ex premier malese Najib Razak. Oltre a Low, oggetto di un mandato di cattura internazionale e rifugiatosi, pare, in un paese insulare del Pacifico, il nuovo capo d’imputazione interessa i due direttor idi PetroSaudi Internationale, Patrick Mahony e Tarik Obaid. I due uomini erano già stati incriminati per riciclaggio di denaro relativo ad un importo di 300 milioni di dollari. (segue) (Nys)