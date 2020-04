Malesia: scandalo 1Mdb, Usa restituiscono altri 300 milioni di dollari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo a carico dell’ex primo ministro della Malesia Najib Razak, per lo scandalo legato al furto di miliardi di dollari dal fondo d’investimento sovrano 1Malaysia Development Berhad, è iniziato alla fine del mese di agosto dello scorso anno. Le decine di capi d’imputazione che pesano sul capo dell’ex premier sono legate alle centinaia di milioni di dollari del fondo sovrano che secondo le accuse sarebbero finite nelle disponibilità personali di Razak. Le accuse a carico del premier hanno contribuito alle elezioni del 2018 alla sconfitta della coalizione conservatrice di Razak per mano di una alleanza riformatrice guidata dall’ex premier Mahathir Mohamad. Dopo aver perso il potere nel 2018, Razak è stato arrestato in relazione a una dozzina di capi d’imputazione, poi aumentati ad oltre 40. (Nys)