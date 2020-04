Taiwan: coronavirus, autorità impongono quarantena a viaggiatori da Europa e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan hanno annunciato ieri che inaspriranno le regole di quarantena per i viaggiatori provenienti dall'Europa e dalle Americhe a partire dal 18 aprile, nel tentativo di controllare la diffusione della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferisce l'Agenzia di monitoraggio delle epidemie dell'isola in un comunicato stampa, i viaggiatori che sono stati in Europa e nelle Americhe dal 4 aprile dovrebbero essere messi in quarantena negli hotel registrati a Taiwan se vivono con persone di età superiore ai 65 o inferiore ai 6 anni o con pazienti con malattie croniche come diabete e malattie cardiovascolari. Coloro che hanno la residenza a Taiwan e non dispongono di camere da letto indipendenti o servizi igienici privati dovranno essere messi in quarantena negli hotel designati, si legge nella nota. I viaggiatori dovranno fornire determinati documenti per dimostrare che non è necessario soggiornare in hotel per la quarantena prima di salire a bordo dei voli per Taiwan, secondo l'agenzia. Coloro che forniranno informazioni false dovranno pagare una multa fino circa cinquemila dollari. Dal 19 marzo, tutti i viaggiatori internazionali devono essere messi in quarantena nelle loro residenze per 14 giorni al loro arrivo, ma non sono state imposte restrizioni alle residenze in cui scelgono di soggiornare.(Cip)