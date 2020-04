© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 15 aprile, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2907m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: in un contesto di alta pressione, affluiscono correnti più fresche dai quadranti orientali responsabili di qualche annuvolamento irregolare, anche compatto nella prima parte del giorno a ridosso delle Alpi occidentali. Temperature in generale calo, massime comunque intorno ai 18 gradi in pianura. Venti deboli da est/nordest, fino a moderati o tesi di tramontana su savonese e genovese. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)