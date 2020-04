Coronavirus: mascherine con simboli squadre calcio illegali, sequestri a Roma e Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centotrenta mila mascherine protettive monouso non conformi alla normativa comunitaria e nazionale sono state sequestrate dai finanzieri del III Nucleo operativo metropolitano di Roma in un magazzino nel quartiere Prenestino, appartenenti ad commerciante cinese. L'uomo è stato sorpreso mentre riproducendo le etichette con il marchio "Ce" utilizzando un computer e una stampante professionale. Quelle etichette, applicate sugli scatoloni, avrebbe conferito alla merce una parvenza di legalità. Altro materiale di dubbia provenienza sono stati trovati all’interno di locali e magazzini di 16 esercizi commerciali ubicati nei quartieri Tuscolano, Bufalotta, Torre Angela e Prenestino. Sequestrati, in questo caso, 10 mila prodotti tra gel igienizzanti e guanti di protezione non sicuri. Alcuni riportavano illecitamente il marchio Ce, pur non essendo in linea con i previsti standard di sicurezza; altri erano sprovvisti delle certificazioni rilasciate dall’Istituto superiore di sanità e dall’Inail a garanzia della loro sicurezza ed efficacia. durante i controlli, inoltre, sono emerse anche manovre speculative sui prezzi, in alcuni casi superiori del 400 per cento a quelli di mercato. A Ciampino la compagnia di Frascati ha scoperto in una rivendita di alcune mascherine protettive in stoffa che, oltre ad essere sprovviste del marchio Ce, riproducevano illecitamente i colori e i loghi delle più note squadre di calcio del campionato di serie A. Complessivamente, sono stati denunciati alle procure della Repubblica di Roma e Velletri 17 persone, responsabili dei reati di frode in commercio, manovre speculative su merci, detenzione per la vendita di capi con marchi contraffatti e ricettazione. A 9 imprese è stata contestata l’inosservanza dell’obbligo di chiusura. (Rer)