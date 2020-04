Asia: secondo l'Fmi solo le economie emergenti regionali cresceranno nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie emergenti della regione asiatica saranno le sole a livello globale a non scivolare in recessione nel corso del 2020. E’ la fosca previsione formulata dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo World Economic Outlook, pubblicato nella giornata di ieri, 14 aprile. L’Fmi prevede per quest’anno una decrescita globale nell’ordine del 3 per cento: secondo il Fondo, gli Stati Uniti sconteranno una recessione del 5,9 per cento, mentre il pil della Cina crescerà di appena l’1,2 per cento. “E’ molto probabile che quest’anno l’economia globale sconterà la sua peggiore recessione dai tempi della Grande Recessione”, negli anni Trenta del secolo scorso, ha avvertito il capo economista dell’Fmi, Gita Gopinath. “Sarà una crisi senza eguali”, ha aggiunto l’economista, sottolineando in particolare l’incertezza in merito alla sua intensità e durata. L’Fmi ritiene che l’Asia sarà l’unica regione del pianeta a non scivolare in recessione, mantenendo una crescita dell’1 per cento grazie all’apporto delle sue economie emergenti. Faranno eccezione la Thailandia, che potrebbe veder crollare il suo pil del 6,7 per cento, e la Malesia, cui il Fondo attribuisce una contrazione economica dell’1,7 per cento.La recessione economica innescata dalla pandemia di coronavirus impedirà ad almeno 24 milioni di persone nell’Asia-Pacifico di emergere dalla povertà quest’anno, secondo le stime contenute in un nuovo rapporto della Banca mondiale. Il rapporto afferma anche che le famiglie dipendenti da settori economici particolarmente esposti alla crisi globale, come turismo, manifattura e lavoro informale, fronteggeranno rischi “sostanzialmente maggiori”. La Banca mondiale ha sollecitato i paesi della regione ad adottare misure urgenti per garantire il sostentamento di base delle persone a rischio. La previsione della Banca mondiale si basa sullo scenario di base per i prossimi mesi, ma un protrarsi della crisi sanitaria rischierebbe di comportare ricadute ancora maggiori: lo scenario peggiore comporterebbe la permanenza di quasi 35 milioni di persone, 25 milioni delle quali in Cina, sotto la soglia di reddito di 5,5 dollari giornalieri.L’Asia-Pacifico, una tra le macro-regioni economicamente più dinamiche del pianeta, rischia di affrontare a causa della pandemia di coronavirus una crisi peggiore rispetto a quella asiatica del 1997. Le previsioni formulate negli ultimi giorni da organismi internazionali come la Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo (Adb), da grandi agenzie di rating come Fitch, e da governi e banche centrali di diversi paesi della regione, contribuiscono a delineare il medesimo scenario: una battuta d’arresto dell’economia senza precedenti dalla fine degli anni Novanta, e che potrebbe addirittura degenerare in una recessione generalizzata, a seconda dei prossimi sviluppi e della durata dell’emergenza sanitaria globale. Diversamente dalla crisi asiatica del 1997, di natura finanziaria, e perlopiù circoscritta a livello geografico al Sud-est asiatico, quella che si manifesterà in tutta la sua drammaticità nei prossimi mesi sarà una crisi di portata globale, e che interesserà anzitutto l’economia reale. La crisi potrebbe dunque costituire il crogiolo per una ridefinizione dei rapporti di forza economici a livello mondiale, ma anche le maggiori potenze – inclusa la Cina, che pare essere uscita per prima dalla fase acuta della pandemia – difficilmente potranno agganciare la cosiddetta “ripresa a V”, in un contesto di pesante contrazione della domanda che accomuna e accomunerà tutti i mercati del globo.Tra le principali istituzioni ad aver già lanciato l’allarme in merito all’andamento tendenziale della macro-regione asiatica figura la Banca mondiale, che in un rapporto pubblicato il 31 marzo scorso ha delineato una serie di scenari: quello di base prevede una crescita del pil regionale del 2,1 per cento nel 2020, ma traccia anche uno scenario peggiore, che vedrebbe la macro-regione scivolare in una recessione dello 0,5 per cento. Si tratta in ogni caso di dati assai preoccupanti, dal momento che nel 2019 l’Asia-Pacifico ha conseguito una crescita del 5,8 per cento, contribuendo in misura determinante a mantenere l’economia globale in una traiettoria di modesta espansione. Per quanto riguarda la Cina, la Banca mondiale ritiene che la crescita della prima economia asiatica potrebbe attestarsi quest’anno al 2,3 per cento, ma nel peggiore dei casi addirittura allo 0,1 per cento, contro il 6,1 per cento registrato nel 2019. Il rapporto avverte che l’Asia è soggetta ad una “combinazione inusuale di eventi distruttivi che si rafforzano a vicenda”, e per tale ragione “le ricadute economiche appaiono inevitabili in tutti i paesi”. Secondo la Banca, “il contenimento della pandemia potrebbe consentire una ripresa sostenuta nella regione, ma i rischi tendenziali derivanti dai mercati finanziari rimarrebbero comunque elevati”.La Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, Adb) ha formulato questa settimana proiezioni sostanzialmente in linea con quelle della Banca mondiale. La banca d’investimento con sede a Manila prevede che la crescita delle economie emergenti nella regione dell’Asia-Pacifico subirà quest’anno una significativa battuta d’arresto, collocandosi complessivamente al 2,2 per cento per effetto della pandemia di coronavirus. Lo scorso anno “l’Asia in via di sviluppo” – denominazione con cui viene sostanzialmente indicata la macro-regione asiatica, esclusi Giappone, Australia e Nuova Zelanda – aveva conseguito una crescita complessiva del 5,2 per cento. “Nessuno può dire oggi quanto possa diffondersi la pandemia di Covid-19, e il contenimento potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto a quelli pronosticati”, ha avvertito il capo economista della banca internazionale con sede a Manila, Yasuyuki Sawada. L’Adb non esclude turbolenze o crisi di natura finanziaria. La crescita complessiva delle 45 economie asiatiche in via di sviluppo, incluse Cina ed India, è in calo dal 2017, quando si era attestata al 6,2 per cento.L’Adb è più fiduciosa in merito alla Cina, che secondo la banca non crescerà quest’anno più del 2,3 per cento, ma che nel 2021 potrebbe riuscire ad agganciare un rimbalzo del 7 per cento circa. Le incognite, però, sono numerosissime: i settori delle risorse naturali e del turismo sono stati devastati dalle misure di contenimento del virus e dal blocco del traffico internazionale di persone. Secondo l’Adb, le nove economie asiatiche che dipendono maggiormente da tali settori chiuderanno il 2020 in recessione: si tratta di Thailandia, per cui l’Adb prevede una contrazione del pil del 4,8 per ceno; Hong Kong (meno 3,3 per cento, secondo l’Adb); Maldive (meno 3 per cento); Timor Est (meno 2 per cento). Fiji (meno 4,9 per cento); Vanuatu (meno 1 per cento); Isole Cook (meno 2,2 per cento); Palau (meno 4,5 per cento) e Samoa (meno 3 per cento).Secondo un’analisi pubblicata il 30 marzo dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), dal titolo “The Covid-19 Shock to Developing Countries: Towards a ‘whatever it takes’ programme for the two-thirds of the world’s population being left behind”, i paesi in via di sviluppo, nei quali vivono due terzi della popolazione mondiale, perderanno finanziamenti per due-tremila miliardi di dollari a causa delle mancate entrate, del calo del commercio internazionale e del deflusso di capitali finanziari dovuti alla pandemia di coronavirus: un danno economico senza precedenti. “La ricaduta economica dello shock è in corso ed è sempre più difficile da prevedere, ma ci sono chiare indicazioni che le cose peggioreranno molto per le economie in via di sviluppo prima di migliorare”, ha sintetizzato il segretario generale dell’Unctad, Mukhisa Kituyi.Il rapporto evidenzia che nei due mesi trascorsi da quando il virus ha iniziato a diffondersi al di fuori della Cina, i paesi in via di sviluppo hanno subito un enorme impatto in termini di deflussi di capitali, aumento degli spread obbligazionari, svalutazioni valutarie e perdita di utili delle esportazioni, con il calo dei prezzi delle materie prime e delle entrate turistiche. Nella maggior parte dei casi, l’impatto è più profondo rispetto alla crisi globale del 2008. I deflussi dalle principali economie emergenti sono stimati in 59 miliardi di dollari tra febbraio e marzo, più del doppio rispetto ai 26,7 miliardi di dollari registrati subito dopo la crisi finanziaria globale.I valori delle valute dei paesi considerati – Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Cina, India, Indonesia, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Turchia, Vietnam, Federazione Russa, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudafrica – sono scesi tra il cinque e il 25 per cento rispetto al dollaro, anche in questo caso più di quanto avvenne nel 2008. I prezzi delle materie prime, da cui molti paesi in via di sviluppo dipendono fortemente per i loro cambi, sono scesi precipitosamente dall’inizio della crisi. Il calo complessivo dei prezzi è stato del 37 per cento dall’inizio dell’anno.Per le economie asiatiche, la sfida sarà anche quella di agganciare una ripresa in un contesto di depressione generalizzata dell’economia e dei consumi globali. Fitch Ratings ha aggiornato ieri le previsioni contenute nel suo “Global Economic Outlook”: dopo l’ennesima revisione al ribasso, Fitch si aspetta ora una contrazione dell’attività economica mondiale nell’ordine dell’1,9 per cento nel 2020. Secondo l’agenzia, le economie di Stati Uniti, eurozona e Regno Unito subiranno rispettivamente contrazioni del 3,3. del 4,1 e del 3,9 per cento, mentre la Cina conseguirà una crescita inferiore al 2 per cento annuo. Le previsioni formulate da Fitch si basano però sull’assunto di un sostanziale superamento della crisi sanitaria mondiale nella seconda metà del 2020, cui seguirebbero il progressivo riavvio delle attività, un aumento di spesa e investimenti per rimpinguare le scorte di magazzino, e i primi effetti delle vaste misure di stimolo varate da governi e banche centrali. Tali fattori saranno però controbilanciati da una serie di rischi ed elementi di volatilità, come l’aumento diffuso della disoccupazione, i tagli delle spese in conto capitale da parte delle aziende, gli shock dei prezzi di materie prime e le oscillazioni dei mercati finanziari. (Fim)