Vietnam: il governo introduce sanzioni per chi diffonde informazioni false sul coronavirus

- Il governo del Vietnam ha varato oggi, 15 aprile, un nuovo decreto che introduce sanzioni per quanti diffondano “informazioni false” o voci non comprovate sui social media in merito al nuovo coronavirus e al suo decorso nel paese. Le autorità locali vietnamite hanno già sanzionato centinaia di persone accusate di aver diffuso “fake news” sul virus, ricorrendo alle disposizioni giuridiche già in vigore. Il nuovo decreto, che il governo vietnamita ha approntato a partire dallo scorso febbraio, va però a sovrapporsi ad uno del 2013 che tra le fattispecie non include quella di “informazioni false”, e che prevede per queste ultime sanzioni pecuniarie tra i 10 e i 20 milioni di dong (604-1.209 dollari), una cifra pari a circa tre-sei mesi di stipendio base vietnamita. Le nuove norme non fanno esplicito riferimento al coronavirus, e si estendono ben oltre tale argomento. Le sanzioni potranno essere comminate a chiunque condivida pubblicazioni la cui circolazione è bandita nel Vietnam, ma anche segreti di Stato o mappe geografiche che non illustrino i territori rivendicati da Hanoi nel Mar Cinese Meridionale.Le autorità vietnamite hanno deciso di pubblicare tutti i recapiti visitati di recente dai soggetti infetti e di avvertire telefonicamente le persone entrate in contatto con questi ultimi, nel tentativo di isolare il più possibile il virus. Nei giorni scorsi il governo del Vietnam ha ulteriormente inasprito le misure emergenziali adottate in risposta alla pandemia di coronavirus. Il ministero dei Trasporti ha sospeso tutti i voli passeggeri inj da e per il paese sino al 15 aprile, nel tentativo di frenare la propagazione del virus. Faranno eccezione i voli per il trasporto di merci e per missioni diplomatiche, mediche e commerciali. Il Vietnam è uno dei mercati dell’aviazione civile in più rapida crescita del globo. I voli domestici verranno ridotti a due soltanto tra Hanoi e Ho Chi Minh City, ed uno da Hanoi a Da Nang. Severe limitazioni sono state imposte anche al traffico stradale e marittimo.Il Vietnam ha intrapreso il primo aprile un periodo di blocco nazionale di due settimane, teso a contrastare la propagazione del coronavirus. Le autorità pubbliche hanno chiesto ai cittadini di evitare gli assembramenti di più di tre persone. Ad oggi il Vietnam conta ufficialmente 267 casi di contagio da Covid-19, e zero vittime. Il Vietnam spera sulle temperature elevate e l’umidità per rallentare la propagazione del virus nel paese, ma l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha evidenziato ieri che non esiste alcuna prova certa della vulnerabilità del virus alle temperature elevate, e che per tale ragione non è possibile prevedere la durata della pandemia.Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha accolto questa settimana la richiesta del ministero della Salute di proclamare la pandemai di Covid-19 una “epidemia nazionale”, fattispecie giuridica che aprirà all’adozione di una serie di misure emergenziali tese a contenere la propagazione del virus. Il governo ha chiesto a tutti i cittadini del paese di restare in casa, e imposto significative restrizioni agli spostamenti consentiti. Il premier ha invitato il paese ad attenersi rigorosamente alle misure emergenziali: “Non possiamo essere negligenti. (…). Le persone devono rimanere nella loro provincia, nei loro distretti e nelle loro abitazioni per almeno 15 giorni”. Oggi un volo della Bamboo Airways decollato dall’aeroporto internazionale Than Son Nhat, e diretto in Lituania, ha rimpatriato dal Vietnam 220 cittadini di diversi paesi europei. Il volo è stato concordato dal governo vietnamita, da quello lituano e dall’Unione europea.Il governo del Vietnam ha ordinato il blocco di tutti i voli in arrivo nel paese, e un drastico taglio dei voli domestici, oltre al blocco degli assembramenti pubblici e alla sospensione dei servizi non essenziali sino almeno al 15 aprile. Hanoi ha anche lanciato un programma aggressivo di quarantene e tracciamento dei contagi teso a limitare la propagazione del coronavirus sul territorio nazionale. Sinora le autorità del paese hanno confermato 194 casi di contagio, ma nessuna vittima ufficiale del virus. Oltre 75mila persone si trovano in quarantena.Il Dipartimento generale delle riserve di Stato del Vietnam ha decretato lo stoccaggio di 190mila tonnellate di riso entro il 15 giugno, per garantire che il paese disponga di scorte alimentari sufficienti nel contesto della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato sul proprio sito web il ministero delle Finanze di Hanoi. L’annuncio segue l’annuncio da parte del primo ministro, Nguyen Xuan Phuc, della sospensione dei nuovi contratti di esportazione di riso almeno sino a domani, 28 marzo. Il Dipartimento delle riserve accantonerà anche 80mila tonnellate di risone. Tra le ultime misure adottate nel paese per contrastare l’avanzata del coronavirus figura anche il taglio al numero dei voli interni tra Hanoi e Ho Chi Minh City. Gli aeroporti internazionali delle due città hanno interrotto l’arrivo di cittadini vietnamiti e di quasi tutti gli stranieri dall’estero.Il Vietnam sta accelerando le misure economiche tese a contenere le ricadute dell’emergenza sanitaria: il ministero delle Finanze ha anticipato lo stanziamento di 518 miliardi di dong (22,2 milioni di dollari) da destinare al ministero della Salute, per sostenere gli sforzi di contenimento del virus. I fondi proverranno dalle riserve del bilancio statale. L’economia vietnamita ha subito un rallentamento nei primi due mesi del 2019, anche a causa della Covid-19. I media di Stato vietnamiti hanno annunciato il 7 marzo che centinaia di autocarri vietnamiti che trasportano merci deperibili, come la frutta, sono bloccati da giorni ai valichi del confine sino-vietnamita, nonostante questi ultimi siano stati formalmente riaperti dalle autorità dei due paesi nei giorni scorsi.Il governo del Vietnam intende destinare 27mila miliardi di dong (1,16 miliardi di dollari) per il sostegno alle aziende maggiormente colpite dalle ricadute dell’epidemia di coronavirus, e per consentire all’economia di conseguire l’obiettivo di crescita del 6,8 per cento fissato per il 2020. Lo hanno annunciato i media di Stato vietnamiti. Il piano di Hanoi include sgravi fiscali, estensioni dei termini di adempimento fiscali e una riduzione dei canoni di locazione dei terreni, secondo quanto anticipato dal primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc. Il premier ha aggiunto che il governo intende anche accelerare le spesa nei progetti infrastrutturali. Il 24 febbraio, inoltre, la banca centrale del Vietnam ha ordinato alle banche commerciale di eliminare, ridurre o rinviare i termini di pagamento dei debiti contratti dalle aziende maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria. (Fim)