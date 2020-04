Malesia: coronavirus, da oggi allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 28 aprile in Malesia saranno in vigore misure di distanziamento sociale meno rigide per contenere l'epidemia di coronavirus, come annunciato nel fine settimana dal primo ministro malese, Muhyiddin Yassin. Ieri il governo ha confermato la scadenza dell’Ordinanza di controllo dei movimenti (Mco) introdotta il primo aprile scorso, per spezzare la catena dei contagi da Covid-19. Il premier ha chiesto la collaborazione dei suoi concittadini, avvertendo che la battaglia contro il coronavirus nel paese non è ancora terminata. L'esecutivo ha anche decretato la riapertura progressiva di alcuni settori dell’economia: il ministero del Commercio e dell’industria ha riferito che la valutazione delle relative domande, vincolate al rispetto di protocolli per la prevenzione del contagio, richiederà circa cinque giorni.(Fim)