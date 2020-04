Libano: capo associazione bancaria, inevitabile ricorrere al Fmi per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’associazione bancaria libanese, Salim Sfeir, ritiene inevitabile il ricorso di Beirut all’aiuto finanziario del Fondo monetario internazionale (Fmi) per uscire dalla crisi. Sfeir lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano panarabo edito a Londra di proprietà saudita "Asharq Al-Awsat". "Questo è la migliore via disponibile alla luce dell'impossibilità di chiedere l'aiuti dei tradizionali attori regionali e internazionali come nelle crisi precedenti visti gli ostacoli locali ed esterni rappresentati dalla pandemia da coronavirus", ha affermato Sfeir, il quale ha inoltre sottolineato la necessità di riforme economiche e amministrative in Libano, nonché di trovare una soluzione al problema della fornitura di energia elettrica, fonte ogni anno di perdita per due miliardi di dollari. Lo scorso nove marzo, il Libano è andato ufficialmente in default, dopo aver annunciato di non poter rimborsare le obbligazioni in valuta straniera pari a un valore di 1,2 miliardi di dollari. L’inadempienza del pagamento verso i creditori rappresenta l’apice di una crisi economica che il Libano attraversa già dal 2017 e acuita nel secondo semestre del 2019 a causa della progressiva erosione delle riserve di valuta estera che ha avuto un impatto sul potere d’acquisto dei cittadini. L’incremento del prezzo dei beni al consumo e l’incapacità degli importatori, che pagano in valuta estera ma ricevono i pagamenti in moneta locale, di onorare le fatture con i creditori hanno portato a un’ondata di proteste di piazza scoppiate il 17 ottobre 2019. Soltanto dodici giorni dopo l’ex primo ministro libanese, Saad Hariri, si è dimesso. Il nuovo esecutivo tecnico guidato da Hassan Diab nato lo scorso gennaio e su cui pesano decenni di discutibile gestione del sistema bancario, dopo aver dichiarato il default è chiamato a rinegoziare il debito pubblico (pari a circa 90 miliardi di dollari) e dare il via a quelle riforme impopolari, tra cui il taglio degli stipendi pubblici, la riforma delle pensioni e la revisione del sistema dell’elettricità, inefficiente e molto costoso, perché in gran parte alimentato con generatori e centrali a gasolio.(Res)