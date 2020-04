Libia: Tripoli, colpi di mortaio cadono vicino alla nave militare italiana Gorgona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un colpo di mortaio è caduto all'interno della Base navale di Abu Seta, a Tripoli, a circa 250 metri di distanza dalla nave della Marina militare italiana Gorgona. Altri sette colpi sono caduti in mare. Secondo quanto riferisce il sito web d’informazione libico "Al Saa 24", nell'attacco avvenuto lunedì 13 aprile non è rimasta coinvolta né la nave, che ha comunque salpato le ancore spostandosi in alto mare al limite delle acque territoriali libiche per uscire dal raggio di tiro dell'artiglieria, né il personale italiano. Un episodio simile era accaduto lo scorso mese di febbraio, quando i colpi di artiglieria di precisione, sparati dall’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, erano caduti a circa un chilometro di distanza dalla base navale e a poche centinaia di metri dall'ambasciata d'Italia a Tripoli. (segue) (Lit)