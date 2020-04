Imprese: Tesmec, Cda approva operazioni strategiche per la crescita del gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e amministratore delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha detto che l'acquisizione di 4 Service è un'operazione di rilevante importanza per Tesmec che ci permette d'integrare il business rental e che porterà non solo un miglioramento della redditività e della generazione di cassa, ma anche una maggiore efficienza e velocità nello sviluppo di questo settore che gode di notevoli prospettive di crescita in molti paesi in cui Tesmec opera. "Il Consiglio inoltre ha deliberato di sottoporre all'assemblea la delega per un aumento di capitale fino a massimi euro 50 milioni, procedendo anche ad avviare l'aggiornamento del piano industriale le cui linee guida saranno confermate nei prossimi mesi, non appena lo scenario macroeconomico mondiale ci permetterà una valutazione più accurata degli impatti dell'attuale pandemia da Covid-19", ha aggiunto il presidente. (segue) (Com)