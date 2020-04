Imprese: Tesmec, Cda approva operazioni strategiche per la crescita del gruppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo l'aumento di capitale, unitamente all'acquisizione di 4 Service e alla contestuale conversione del corrispettivo in conto futuro aumento di capitale, un passaggio fondamentale per il futuro di Tesmec, che potrà non solo rafforzare la propria struttura patrimoniale ma anche integrarsi in un business ad alto potenziale, migliorando tutti gli indici di reddittività. L'aggiornamento del piano permetterà di dimensionare l'ammontare dell'aumento di capitale per il quale l'azionista di maggioranza ha già confermato la totale disponibilità a partecipare per la parte di propria spettanza. La situazione odierna non è facile e resta ancora incerta, ma ritengo che le prospettive per il nostro Gruppo rimangano altamente positive. Tesmec infatti opera in settori strategici e infrastrutturali che saranno a maggior ragione cruciali in un contesto in cui i Governi dovranno rilanciare l'economia dei propri Paesi con forti piani di investimento", ha concluso. (Com)