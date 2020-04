Arabia Saudita: nel 2019 paese con maggiore crescita nel settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un rapporto del World Travel & Tourism Council (Wtcc), nel 2019 l’Arabia Saudita è stata il paese con il maggior tasso di crescita nel settore turistico. Lo riferisce il quotidiano saudita "Saudi Gazette". Il turismo nel Regno è cresciuto del 14 per cento durante lo scorso anno, andando a contribuire al 9,5 per cento del prodotto interno lordo. Nel settembre 2019, Riad ha aperto alla concessione di visti turistici per cittadini di 49 paesi. Con la concessione dei visti l’Arabia Saudita si aspetta di aumentare il numero di turisti internazionali e locali fino a 100 milioni l’anno entro il 2030, attraendo investimenti esteri e nazionali mirati a creare un milione di nuovi posti di lavoro. L’obiettivo delle autorità saudite è portare entro il 2030 il turismo a contribuire al 10 per cento del Prodotto interno lordo. Il regno ha avviato un programma di investimenti per migliorare le infrastrutture, in particolare quelle aeroportuali, e i centri alberghieri. L’obiettivo è aumentare di 150 milioni di passeggeri all’anno la capacità di transito aeroportuale e aggiungere circa 500 mila stanze d’albergo in tutto il paese. Secondo l'International Air Transport Association (Iata), il numero di aeroporti nazionali e internazionali nel regno saudita è raddoppiato passando da 14 a 28 aeroporti negli ultimi anni.(Res)