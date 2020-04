Torino: dalla Tunisia 50 mila abiti con falsi marchi della moda, denunciato 60enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva la sua base logistica a Monastir, in Tunisia. Da lì smerciava in tutta Italia migliaia di capi di abbigliamento - scarpe, borse, maglie, jeans - dei marchi più prestigiosi. Che però erano tutti falsi. Per questo un imprenditore italiano di 60 anni, M.G., di Migliarino nel Ferrarese, pregiudicato, è stato denunciato nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Torino. Sequestrati oltre 50 mila tra accessori e capi di abbigliamento con il marchio contraffatto. I finanzieri del gruppo pronto impiego di Torino sono intervenuti dopo aver notato alcune importazioni anomale provenienti dalla Tunisia, “nuova frontiera della contraffazione”. Così hanno avviato le indagini che in breve tempo li hanno portati ad individuare una fabbrica, base logistica del falso, a Monastir, dove venivano prodotti illecitamente migliaia di abiti. A capo dello stabilimento M.G., già noto alla Guardia di Finanza per analoghe vicende. Aveva messo in piedi una truffa da oltre 2 milione di euro. Dovrà rispondere di contraffazione di marchi e frode in commercio. Rischia sino a 4 anni. (segue) (Rpi)