Libano: arrestato in Svizzera iracheno sospettato di ordire attacchi nel paese dei cedri

- Le autorità svizzere hanno reso nota l'arresto di un iracheno sospettato di essere parte dello Stato islamico (Is) e di pianificare attacchi nella Confederazione e in Libano. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Nello specifico, l’uomo sarebbe un reclutatore, trafficante e ricettatore di finanziamenti per l’organizzazione terroristica. Le autorità elvetiche non hanno citato il nome dell'iracheno, ma hanno dichiarato che questi è detenuto dal momento del suo arresto, avvenuto nel maggio 2017. L'uomo è accusato anche di avere incitato un altro membro dell'Is a effettuare un attacco suicida in Libano che sarebbe stato sventato in tempo, nonché di avere ricevuto istruzioni per organizzare un'azione terroristica in Svizzera. Un'ulteriore imputazione riguarda infine false dichiarazioni sulla propria condizione economica grazie alle quali avrebbe beneficiato di sussidi statali cui non aveva diritto. (Res)