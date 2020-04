Russia: coronavirus, il primario dell’ospedale Kommunarka completamente guarito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denis Protsenko, primario dell'ospedale per le malattie infettive Kommunarka di Mosca, ha dichiarato di essersi ripreso dal coronavirus. "Due tamponi negativi. Isolamento completato e lavoro a tempo pieno", ha scritto Protsenko sulla sua pagina Facebook. Il 31 marzo il primario ha scoperto di essere stato contagiato dal coronavirus. Il medico, alla guida di uno degli ospedali in prima linea in Russia per curare i contagi, ha reso noto di essere rimasto isolato nel suo ufficio dove ha così potuto continuare a gestire la struttura sanitaria. Protsenko si è scoperto positivo pochi giorni dopo aver accolto nella struttura il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, un fatto che ha provocato diverse speculazioni sulla salute del capo dello Stato russo. Anche ieri il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha confermato che le condizioni di salute di Putin sono positive e che il presidente non presenta alcun segnale di potenziali contagio.(Rum)