Difesa: Taiwan, aereo di ricognizione Usa avvistato in spazio aereo meridionale dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da ricognizione militare degli Stati Uniti è stato segnalato vicino allo spazio aereo meridionale di Taiwan questa mattina. È la dodicesima volta nelle ultime tre settimane che aerei militari statunitensi sono stati individuati a operare vicino all'Isola. Lo riferisce "Focus Taiwan" che cita una tabella di volo pubblicata su Twitter dal localizzatore di movimenti aerei militari Aircraft Spots e parla di un aereo di ricognizione Boeing RC-135W che operava nel Mar Cinese Meridionale. Il portavoce della Difesa taiwanese, Shih Shun-wen, non ha confermato direttamente l'avvistamento, ma ha detto che le forze armate stanno monitorando da vicino le acque circostanti e lo spazio aereo del paese. Lunedì, il portavoce della Marina cinese Gao Xiucheng ha confermato i resoconti dei media secondo cui la portaerei cinese Liaoning e diverse navi di scorta hanno attraversato sabato lo Stretto di Miyaki e le acque ad est di Taiwan, in rotta verso il Mar Cinese Meridionale, per esercitazioni annuali di addestramento. (segue) (Cip)