Libia: Williams (Unsmil), i problemi non possono essere risolti con le armi

- I problemi della Libia "non possono essere risolti con le armi" e l'escalation militare è "una fonte di sofferenza per i libici". Lo ha detto la rappresentante speciale “ad interim” del segretario generale delle Nazioni Unite, temporaneamente a capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Stephanie Williams. In una dichiarazione televisiva, la diplomatica statunitense ha spiegato che le Nazioni Unite sono "molto preoccupate" per la possibile diffusione del coronavirus in Libia, in particolare alla luce dei continui combattimenti, rilevando che un gran numero di sfollati interni potrebbero essere contagiati dal virus Sars-Cov-2 a causa dei combattimenti nella Libia occidentale. (Lit)