Libia: raid aereo delle forze del Gna sulla base di Al Watiya

- Le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno lanciato diversi raid aerei sulla base aerea di Al Watiya a sud di Tripoli, che è controllata dall'Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. Le forze del Gna stanno cercando di controllare questa struttura strategica, utilizzata dall'Lna per lanciare raid aerei contro Tripoli meridionale e occidentale. La base rappresenta il punto di partenza più vicino per la guerra di Haftar nella regione e si trova in un'area montuosa di influenza delle tribù arabe di Zintan. (Lit)