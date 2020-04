Cina: fondo di investimenti industriali contro la povertà, finanziati 3,2 miliardi per 91 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di investimenti industriali per le zone povere delle aree centrali cinesi ha investito in 91 progetti in aree colpite dalla povertà, con un investimento totale che a fine marzo ammontava a 22,58 miliardi di yuan (circa 3,2 miliardi di dollari). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Il fondo ha investito principalmente in settori tra cui lo sfruttamento delle risorse, la costruzione di parchi industriali e l'urbanizzazione nelle aree povere", ha spiegato Wang Weidong, direttore generale del fondo, aggiungendo che i progetti prioritari sono quelli che possono creare più posti di lavoro in quelle regioni. "Nel frattempo, per aiutare le aziende a superare le difficoltà nell'epidemia di coronavirus in corso, il fondo ha istituito uno speciale comparto anti-epidemia del valore di un miliardo di yuan (141,8 milioni di dollari), ha detto Wang. Finora il fondo di investimento ha arruolato 109 azionisti con un finanziamento complessivo di 31,4 miliardi di yuan (4,45 miliardi di dollari) da quando è stato lanciato nell'ottobre 2016.(Cip)