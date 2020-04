Germania: oggi conferenza governo-Laender su allentamento restrizioni per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il possibile allentamento delle misure restrittive contro la pandemia di coronavirus in vigore in Germania sarà al centro della teleconferenza che il cancelliere tedesco Angela Merkel terrà oggi con i primi ministri dei Laender. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è trovare una soluzione unitaria, valida per tutta la Germania. Le limitazioni alla vita pubblica e all'economia sono state prorogate da ultimo fino al 19 aprile prossimo. (Geb)