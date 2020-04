Coronavirus: Germania, Istituto Koch, 3.254 decessi e 127.584 casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 3.254 vittime e 127.584 casi di contagio accertati, di cui 954 morti e 34.294 infetti in Baviera, il bilancio della pandemia di nuovo coronavirus in Germania. I guariti sono 74.600. È quanto reso noto oggi dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Secondo il Rki, i Laender più colpiti dalla pandemia dopo la Baviera sono la Renania settentrionale-Vestfalia e il Baden-Wuerttemberg, con rispettivamente 607 e 767 decessi, mentre i casi di contagio sono 25.835 e 25.438. Su scala nazionale, nelle ultime 24 ore, si registra un incremento di 285 vittime, 2.486 infetti e 4.500 guariti. (Geb)