Vietnam: coronavirus, governo introduce sanzioni contro la “falsa informazione”

- Il governo del Vietnam ha varato oggi, 15 aprile, un nuovo decreto che introduce sanzioni per quanti diffondano “informazioni false” o voci non comprovate sui social media in merito al nuovo coronavirus e al suo decorso nel paese. Le autorità locali vietnamite hanno già sanzionato centinaia di persone accusate di aver diffuso “fake news” sul virus, ricorrendo alle disposizioni giuridiche già in vigore. Il nuovo decreto, che il governo vietnamita ha approntato a partire dallo scorso febbraio, va però a sovrapporsi ad uno del 2013 che tra le fattispecie non include quella di “informazioni false”, e che prevede per queste ultime sanzioni pecuniarie tra i 10 e i 20 milioni di dong (604-1.209 dollari), una cifra pari a circa tre-sei mesi di stipendio base vietnamita. Le nuove norme non fanno esplicito riferimento al coronavirus, e si estendono ben oltre tale argomento. Le sanzioni potranno essere comminate a chiunque condivida pubblicazioni la cui circolazione è bandita nel Vietnam, ma anche segreti di Stato o mappe geografiche che non illustrino i territori rivendicati da Hanoi nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)