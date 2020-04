Asean+3: coronavirus, accordo su fondo comune per forniture mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Cina, Giappone, Corea del Sud e dei paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno concordato oggi, 15 aprile, di lavorare ad un fondo comune per l’acquisto delle forniture mediche necessarie a contrastare la pandemia di Covid-19. E’ quanto emerge dal comunicato congiunto diffuso oggi, all’indomani di un summit speciale dell’Asean+3, svoltosi in videoconferenza proprio a causa della situazione di emergenza sanitaria in corso a livello globale. I leader dei 13 paesi che hanno preso parte al summit hanno concordato di “valutare la creazione di una riserva per le forniture mediche essenziali utili a consentire una risposta rapida alle esigenze immediate”, si legge nel documento. L’Asean+3 ha anche riaffermato “l’impegno a mantenere i mercati aperti al commercio e agli investimenti” e a cooperare per garantire la sicurezza alimentare e la tenuta delle catene di fornitura regionali. (segue) (Fim)