Asean+3: coronavirus, accordo su fondo comune per forniture mediche (2)

- Si è tenuto ieri il vertice dei paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean) sulla risposta alla pandemia di Covid-19, per affermare l'impegno nella lotta alla pandemia globale. Nella sua veste di presidente di turno dell'Associazione, il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc ha presieduto il vertice in videoconferenza, a cui hanno partecipato i capi di Stato e di governo dei dieci paesi membri: Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine , Singapore, Thailandia e Vietnam e il segretario generale dell'Asean. I leader hanno concentrato le loro discussioni sul contenimento e sulla prevenzione della Covid-19, sostenendo le persone nei paesi colpiti dalla malattia, inclusa l'assistenza consolare ai cittadini dell'Asean che vivono, lavorano e studiano fuori dal Sud-est asiatico o in un paese terzo, e minimizzare gli impatti socioeconomici della pandemia. E’ stata adottata una dichiarazione congiunta sulla risposta alla Covid-19, ribadendo l'impegno e la determinazione nell'eliminazione dei rischi della pandemia che minacciano la vita delle persone e la stabilizzazione socio-economica delle nazioni. (segue) (Fim)