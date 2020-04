Asean+3: coronavirus, accordo su fondo comune per forniture mediche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri si è tenuto il vertice virtuale speciale dell'Asean con Cina, Giappone e Corea del Sud (Asean+3) sulla risposta alla Covid-19, incentrato sulle misure per rispondere alla pandemia globale. Durante il vertice, i capi di Stato e di governo dei dieci membri dell'Asean, di Cina, Giappone e Corea del Sud, il segretario generale dell'Asean e il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno discusso azioni e iniziative per rafforzare la cooperazione contro la Covid-19 e garantire lo sviluppo dinamico e sostenibile della regione a lungo termine. I paesi hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla risposta alla pandemia dopo aver condiviso le esperienze e discusso della potenziale cooperazione tra i paesi dell'Asean, nonché tra il blocco e i suoi tre partner di dialogo, in particolare la cooperazione sulla prevenzione e il contenimento della pandemia globale. (segue) (Fim)