Asean+3: coronavirus, accordo su fondo comune per forniture mediche (5)

- Il Vietnam, che regge la presidenza di turno dell’Asean, ha deciso di rinviare al mese di giugno il 36mo summit dei paesi membri dell’organizzazione, che era originariamente in programma per l’8 e 9 aprile scorsi a Danang. Il primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, ha informato personalmente della decisione i capi di Stato e di governo dell’Asean. Il summit annuale dell’Asean è il principale evento decisionale dell’organizzazione multilaterale, che utilizza l’evento per indirizzare la propria agenda diplomatica e per predisporre l’East Asia Summit che si tiene ogni autunno, con la partecipazione di otto paesi tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone e India. La pandemia in atto a livello globale ha esibito una decisa accelerazione nel Sud-est asiatico a partire da metà marzo, ed ha portato alla progressiva chiusura dei collegamenti e degli spostamenti interni da parte degli Stati della regione. La decisione di rinviare il summit era dunque inevitabile, pur traducendosi nella disgregazione dell’agenda diplomatica dell’Associazione, che articola le proprie attività attraverso un migliaio di incontri multilaterali e ministeriali ogni anno. (segue) (Fim)