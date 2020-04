Asean+3: coronavirus, accordo su fondo comune per forniture mediche (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rcep, oggetto di negoziati infruttuosi da anni, si sarebbe dovuto concretizzare proprio quest’anno, anche per evitare di collassare a causa delle crescenti tendenze protezionistiche globali. E’ probabile però che le drammatiche conseguenze economiche della pandemia possano rafforzare nel Sud-est asiatico e altrove proprio gli impulsi protezionistici, a fronte di drastici aumenti della disoccupazione e dalla necessità per i governo di sostenere i mercati e la produzione interni in un contesto di stagnazione o addirittura recessione globale. Il Vietnam è anche uno dei dieci membri non permanenti del Consiglio di sicurezza Onu sino al 2021, che anche a causa della crisi pandemica vede riaffiorare in queste settimane l’antagonismo diretto tra Stati Uniti e Cina. (Fim)