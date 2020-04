Penisola coreana: Usa mobilitano aerei spia dopo l’ultimo test balistico nordcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei spia delle Forze armate statunitensi hanno sorvolato la Penisola coreana, a seguito dell’ultimo test balistico effettuato dalla Corea del Nord. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che cita i dati forniti dai siti web per il controllo del traffico aereo di quel paese. Un velivolo RC-135U Combat Sent dell’Aviazione militare Usa è stato individuato in volo tra il Giappone e la Corea del Sud all’indomani del test balistico, che Pyongyang ha effettuato alla vigilia del 108mo compleanno di Kim Il-Sung, fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea e nonno dell’attuale leader nordcoreano, Kim Jong-un, e delle elezioni parlamentari in corso oggi in Corea del Sud. L’ RC-135U Combat Sent è un velivolo quadrimotore destinato alla ricognizione strategica e alla raccolta di intelligence elettronica. (segue) (Git)