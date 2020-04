Penisola coreana: Usa mobilitano aerei spia dopo l’ultimo test balistico nordcoreano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missili balistici verso il Mar del Giappone ieri, 14 aprile. Lo hanno comunicato le Forze armate della Corea del Sud, secondo cui “proiettili multipli” sono stati lanciati da Munchon, una località lungo la costa orientale della Corea del Nord. Secondo le prime valutazioni della Difesa di Seul, si tratterebbe di “missili da crociera a corto raggio”, analoghi a quelli lanciati dal Nord in occasione dei precedenti test balistici effettuati dall’inizio del 2020. La Corea del Nord ha più volte definito i sistemi d’arma collaudati negli ultimi mesi come “lanciarazzi multipli superpesanti”: si tratterebbe di lanciatori multipli semoventi per missili balistici tattici o da teatro. (segue) (Git)