Usa: General Motors avvierà a fine mese la produzione di mascherine in Messico

- General Motors ha annunciato che inizierà a produrre 1,5 milioni di mascherine protettive al mese presso il suo stabilimento nella città messicana di Toluca alla fine del mese di aprile, puntando a raggiungere la cifra di 9 milioni di maschere in sei mesi per aiutare a frenare la diffusione del coronavirus. Lo riporta il "New York Times". Alcune maschere verranno donate agli ospedali pubblici in Messico, mentre altre verranno utilizzate per i propri dipendenti e per i distributori, ha dichiarato l'unità messicana del costruttore automobilistico in una nota. (Nys)