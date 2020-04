Coronavirus: Trump, saranno i governatori a determinare le riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno i singoli governatori statali a determinare, in ultima istanza, la durata delle restrizioni contro il coronavirus. A dirlo nella serata di ieri, 14 aprile, è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha anche spiegato che presto rivelerà ulteriori dettagli e linee guida per la riapertura del paese. Lo riporta l'emittente "Cnn". Fino al giorno prima Trump aveva insistito col dire che sarebbe stato lui a determinare quando gli Stati sarebbero stati in grado di riaprire le loro economie. Ma nel suo ultimo briefing con la stampa Trump ha riconosciuto che saranno i governatori a stabilire i piani per la ripartenza, e che lui li autorizzerà a farlo. Secondo "Cnn" questa autorizzazione non è però necessaria. Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che presto si confronterà con tutti e 50 i governatori e ha spiegato che alcuni Stati senza gravi focolai di Covid-19 potrebbero potenzialmente riaprire prima del 1° maggio.(Nys)