Usa: l'American Medical Association critica la scelta di tagliare finanziamenti all'Oms

- La mossa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato di voler bloccare i finanziamenti del suo Paese all'Organizzazione Mondiale della Sanità è "pericolosa". A dirlo è la più grande associazione professionale di medici degli Stati Uniti, l'American Medical Association. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il presidente dell'associazione, Patrice Harris, ha rilasciato oggi una dichiarazione in risposta all'annuncio di Trump. “Durante la peggiore crisi di salute pubblica di un secolo, arrestare i finanziamenti all'Organizzazione mondiale della sanità è un passo pericoloso nella direzione sbagliata che non faciliterà la sconfitta del Covid-19.Combattere una pandemia globale richiede cooperazione internazionale e dipendenza da scienza e dati". Poche ore prima, Trump aveva annunciato di voler tagliare i finanziamenti statunitensi all'Oms come reazione alla cattiva gestione della pandemia di coronavirus da parte dell'organizzazione, con particolare riferimento alle politiche di contenimento adottate nei confronti della Cina. (Nys)