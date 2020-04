Usa: il consigliere economico Peter Navarro difende scelta di tagliare i fondi all'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere economico della Casa Bianca, Peter Navarro, ha difeso la scelta del presidente degli Stati Uniti di tagliare i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un'intervista con il network "Fox News", Navarro ha spiegato che l'Oms ha nascosto informazioni preziose sul coronavirus al pubblico, e ha "le mani sporche di sangue". "Penso che il presidente Trump abbia assolutamente ragione nel volere una indagine completa su come ciò sia successo e quale può essere stato il ruolo della Cina in tutto ciò", ha aggiunto l'economista. Alla domanda su come questa mossa possa influenzare le relazioni tra Stati Uniti e Cina, Navarro ha risposto: "Dobbiamo capire da dove ha avuto origine. Dobbiamo capire perché la Cina non ci ha nulla per sei settimane nelle quali abbiamo perso tempo prezioso per prepararci alla pandemia". (Nys)