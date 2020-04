Giappone: governo Abe presenterà manovra di bilancio alla Dieta la prossima settimana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha proclamato il 7 aprile lo stato di emergenza nazionale per il coronavirus, una decisione attesa da giorni in un contesto di preoccupante aumento dei contagi in alcune aree del paese. Il decreto, che è divenuto effettivo alla mezzanotte di oggi, 8 aprile, interessa per ora le aree metropolitane di Tokyo e Osaka, e le prefetture di Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo e Fukuoka. L’obiettivo principale del decreto è di “ridurre i contatti tra persone il più possibile, e preparare le strutture mediche” a un possibile peggioramento dell’emergenza sanitaria. “Vogliamo che le persone evitino di uscire il più possibile”, ha dichiarato il primo ministro giapponese, che ha colto l’occasione anche per annunciare formalmente il vasto pacchetto di misure economiche anticipato da giorni da indiscrezioni di fonti governative. Per il momento, Abe si è astenuto dall’ordinare il blocco totale delle aree più densamente popolate del paese. (segue) (Git)