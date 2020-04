Giappone: governo Abe presenterà manovra di bilancio alla Dieta la prossima settimana (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche se abbiamo proclamato lo stato di emergenza, non chiuderemo le città, e personalmente non credo sarà necessario”, ha dichiarato il primo ministro, che ha espresso fiducia nella disciplina dei suoi concittadini, ed ha promesso sforzi per evitare per quanto possibile il blocco delle attività economiche. Come dichiarato dal premier giapponese, le misure adottate in ciascuno dei territori soggetti allo stato di emergenza sono differenti, e commisurate all’entità della situazione sul campo. Nella capitale giapponese aumentano le misure di isolamento sociale e le chiusure temporanee di attività commerciali, ma i servizi di trasporto pubblico al momento operano regolarmente. Ieri il traffico mattutino nella capitale giapponese ha registrato un calo del 60 per cento. (segue) (Git)