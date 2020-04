Giappone: governo Abe presenterà manovra di bilancio alla Dieta la prossima settimana (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza proclamato dal primo ministro del Giappone interessa circa il 45 per cento della popolazione complessiva del Giappone, e sferrerà un duro colpo ai consumi e alle attività produttive. E’ l’avvertimento lanciato dagli economisti citati dalla stampa giapponese. Alle autorità di Tokyo e Osaka, ma anche di Saitama, Kanagawa, Chiba, delle prefetture di Hyogo e di Fukuoka, verrà chiesto di imporre restrizioni alla vita quotidiana dei cittadini e chiusure di aziende non essenziali, in aggiunta alle piccole attività che già hanno chiuso a scopo precauzionale. Secondo Hideo Kumano, capo economista presso Dai-ichi Life Research Institute, un declino dei consumi delle prefetture interessate dalle misure emergenziali rischia di tradursi in un “minor rateo operativo della manifattura, specie quella destinata al mercato interno e operante nelle zone rurali del paese. “Il mercato del lavoro rischia di subire pressioni crescenti”, ha avvertito l’economista. (segue) (Git)