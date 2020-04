Corea del Sud: elezioni parlamentari, al via le operazioni di voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Dp) del presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, gode di un consistente margine di vantaggio negli ultimi sondaggi di opinione pubblicati prima delle elezioni. Gran parte dei sondaggi attribuisce al Dp una vittoria netta sul Partito unito del futuro, nato in vista delle elezioni dalla fusione tra il partito Saenuri e da altre formazioni politiche conservatrici sudcoreane. Il Dp potrebbe superare proprio il partito Saenuri, affermandosi come partito di maggioranza relativa all’Assemblea nazionale sudcoreana, che conta in tutto 300 seggi. Se il Partito democratico riuscisse ad ottenere autonomamente anche la maggioranza assoluta, come previsto da alcuni dei sondaggi, Moon avrebbe la strada spianata per riformare la Legge commerciale, introducendo misure che limitino il potere dei grandi conglomerati familiari chaebol. (segue) (Git)