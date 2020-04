Corea del Sud: elezioni parlamentari, al via le operazioni di voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus grava sulle agende politiche degli Stati asiatici, specie quelli alle prese con i preparativi per importanti appuntamenti elettorali. E’ il caso della Corea del Sud, che la prossima settimana terrà elezioni parlamentari; e di Singapore, che dovrà tenere elezioni generali entro aprile del prossimo anno, ma che pare determinata ad anticipare il voto nonostante il complicato quadro sanitario ed economico, anche per anticipare un loro probabile peggioramento nei prossimi mesi. In entrambi i paesi, i partiti di governo sembrano aver guadagnato consensi grazie all’efficace gestione dell’emergenza sanitaria, che in entrambi i paesi è stata affrontata di petto nelle sue fasi iniziali, arginando i contagi senza il bisogno di limitazioni generalizzate delle libertà dei cittadini. (segue) (Git)