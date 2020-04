Coronavirus: Corea del Sud, bilancio giornaliero invariato per il terzo giorno consecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sudcoreano ha rafforzato le misure di quarantena per i soggetti che operano in spazi di lavoro ristretti o affollati e presso le strutture pubbliche, per prevenire la moltiplicazione dei focolai di infezione in corso nelle grandi città del paese. La decisione è giunta a seguito di ben 102 casi di infezione confermati tra i dipendenti di un call center a Seul. Il governo è tornato a sollecitare le aziende del paese a ricorrere al telelavoro e a scaglionare gli orari di entrata e uscita dal posto di lavoro, per ridurre l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblici. Kim Woo-joo, professore di epidemiologia presso l’Ospedale Guro della Korea University, ha avvertito che a Seul sono già stati confermati diversi casi di infezione di cui non è possibile individuare l’origine. Il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha tenuto una conferenza stampa nella giornata di oggi, mettendo in guardia i cittadini dal rischio di una “super-trasmissione” del nuovo coronavirus a Seul e nell’area metropolitana circostante, dove vivono 2,5 milioni di persone. (segue) (Git)