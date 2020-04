Usa: fonti governative, violenze nel carcere femminile del New Jersey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune detenute nell'unico carcere femminile dello Stato del New Jersey sono state regolarmente aggredite sessualmente dai secondini, e talvolta costrette a compiere atti sessuali con altri prigionieri, in presenza degli addetti alla sicurezza. A denunciare gli abusi compiuti nella struttura è un rapporto del dipartimento di Giustizia statunitense, come riportato dal "New York Times". La prigione coinvolta nelle indagini si trova a Clinton, nel New Jersey. Gli atti di aggressione erano così diffusi, si legge nel rapporto, che secondo il dipartimento sono stati violati i diritti costituzionali delle detenute, tramite "punizioni crudeli e insolite". (Nys)