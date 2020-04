Coronavirus: Lozzi (Municipio VII), tamponi a quasi tutti ospiti Selam palace, 50 positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Selam palace sono stati fatti i tamponi per il covid-19 a quasi tutti gli occupanti, "ne mancano circa 70". Lo ha detto, in diretta Facebook, Monica Lozzi, presidente del Municipio Roma VII, parlando della situazione all'interno del palazzo occupato nel quartiere la Romanina, periferia est della Capitale che ospita 500 richiedenti asilo politico. "Sono circa 50 i casi positivi al covid-19. - ha spiegato il mini sindaco - Sono quasi tutti asintomatici e sono stati spostati in strutture idonee". (Rer)