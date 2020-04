Usa: General Motors ha avviato la produzione di respiratori per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: General Motors ha avviato la produzione di respiratori per Covid-19Il colosso dell'auto General Motors ha annunciato oggi di aver avviato la produzione in serie dei respiratori necessari per curare i pazienti affetti da coronavirus, che consegnerà il primo lotto di apparecchiature mediche al governo degli Stati Uniti questo mese. Lo riporta il network "Cnbc". La scorsa settimana, il dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha assegnato alla società un contratto del valore di 489,4 milioni di dollari per realizzare 30 mila respiratori entro la fine di agosto. General Motors, che collabora con Ventec Life Systems per produrre le apparecchiature mediche, ha dichiarato che ad aprile verranno spediti oltre 600 di questi apparecchi. A Wall Street, le azioni del produttore di automobili non hanno subito scosse significative. Il valore del titolo in borsa è sceso di oltre il 37 per cento finora quest'anno, a causa soprattutto delle restrizioni alla mobilità che hanno pesato sulle vendite di auto. (Nys)